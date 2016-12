n-tv 22:10 bis 23:00 Dokumentation Rätselhafte Phänomene GB 2016-12-08 04:35 16:9 HDTV Live TV Merken Fotos aus dem All erfassen einen mysteriösen Rauchschleier über Nordkorea und auch Satellitenbilder über Ägypten machen eine unglaubliche Entdeckung. Offenbaren sie wirklich nicht nur eine sondern gleich zwei vergessene Pyramiden? Die n-tv Dokumentation macht sich auf die Suche nach der Wahrheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: What on Earth?