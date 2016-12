RTS Un 21:15 bis 22:05 Serien Madam Secretary Viper USA 2014 Untertitel Merken Lors d'une rencontre entre la Secrétaire d'État et le Ministre des Affaires Étrangères Français, Gina Fisher, journaliste, révèle des informations qui pourraient impacter gravement les États-Unis. Elle les tient d'un certain " Viper ", un américain habilité top secret, actuellement réfugié en Guinée. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Téa Leoni (Elizabeth McCord) Tim Daly (Henry McCord) Patina Miller (Daisy Grant) Geoffrey Arend (Matt Mahoney) Erich Bergen (Blake Moran) Kathrine Herzer (Alison McCord) Evan Roe (Jason McCord) Originaltitel: Madam Secretary Regie: Jeremy Webb Drehbuch: David Grae Musik: Transcenders Altersempfehlung: ab 12