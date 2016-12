Sat.1 10:00 bis 11:00 Dokusoap Auf Streife - Die Spezialisten D 2016 16:9 HDTV Merken Ein Junge wurde als vermisst gemeldet und befindet sich in einem flüchtigen Wagen. Die Spezis stoppen den PKW und finden einen aggressiven, psychisch labilen Fahrer vor. Die Situation wird brisant, als die Beamten den Kofferraum des Wagens öffnen. - Ein 63-Jähriger wird nach einer Schlägerei in die Klinik am Südring eingeliefert. Seine Tochter macht seine Demenz für sein Verhalten verantwortlich, aber die Spezialisten entdecken einige Ungereimtheiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Die Spezialisten