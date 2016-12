Sat.1 05:30 bis 10:00 Magazin SAT.1-Frühstücksfernsehen Veronica Ferres - Die deutsche Schauspielerin erzählt uns von ihrem neuen Umweltthriller "Salt and Fire" / Vanessa Blumhagen - Unsere Society-Expertin hält wie immer das Neueste aus der Welt der Promis für euch bereit! D 2016 Stereo Live 16:9 HDTV Merken Seit 1987 gibt es das SAT.1-Frühstücksfernsehen. Mit aktuellen Informationen, prominenten Gästen und vielen Serviceangeboten versüßt das Team des Frühstücksfernsehens den Start in den Tag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Daniel Boschmann, Marlene Lufen Gäste: Gäste: Vanessa Blumhagen (Journalistin), Veronica Ferres (Schauspielerin) Originaltitel: Sat.1-Frühstücksfernsehen

