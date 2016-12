Sat.1 03:55 bis 04:45 Dokusoap Auf Streife D 2016 16:9 HDTV Merken Ein 33-Jähriger alarmiert die Polizei: Er und seine schwangere Freundin wurden von zwei Unbekannten in einem Park brutal überfallen. - Eine 34-Jährige ruft die Polizei, weil sie einen Einbrecher in ihrer Wohnung vermutet. Als die Beamten die Wohnung betreten, treffen sie auf einen tierischen Übeltäter. - In einem Secondhand-Shop eskaliert ein Streit um eine Designer-Handtasche zwischen zwei Frauen. Die Beamten müssen einschreiten, bevor die Damen den Laden zerstören. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife