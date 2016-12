Sat.1 20:15 bis 21:15 Krimiserie Criminal Minds Götter sterben nicht USA 2015 2016-12-08 00:10 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In Indianapolis, Indiana, explodiert in einem Café eine Bombe. Der Sprengsatz war selbst gebaut - wie auch die Bombe, die kurz vorher in einer Schule hochging. Durch die Tragödie wird der unscheinbare Allen Archer zum Held, als er eine Schwangere aus dem brennenden Lokal rettet. Doch schon bald erhärtet sich der Verdacht, dass er selbst der Täter ist - obwohl er ebenfalls ins Visier des Bombenlegers geraten ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Larry Teng Drehbuch: Rick Dunkle Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12