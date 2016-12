RTL Passion 22:10 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 2016-12-08 04:40 Merken Till wird nach Utes Liebesgeständnis schlagartig klar, dass er nur Eva liebt und teilt das Ute mit. Ihm dämmert, dass sie sich wirklich Hoffnungen auf ihn gemacht hat. Während Ute mit Tills Abfuhr zu kämpfen hat, äußert Till gegenüber Malte eine böse Ahnung: Hat Ute Eva zur Ohrfeige provoziert, um intrigant einen Keil zwischen ihn und Eva zu treiben? Entsetzt erfährt er von Ute die Wahrheit und erkennt, dass er Eva Unrecht getan hat. Wird sie ihm sein Misstrauen verzeihen? Caro ist entschlossen, ihr unabhängiges Singleleben zu genießen. Voller Tatendrang sucht sie Gesellschaft bei ihrem Vorhaben - doch vergeblich. Denn weder Britta, noch die WG oder Ute haben Zeit für sie. Und als Malte provozierend anzweifelt, dass sie es ohne Mann lange aushalten kann, will Caro sich selbst mittels Yogaübungen beweisen, dass sie sehr wohl alleine Spaß hat. Leider klappt das nicht und sie schlägt, vor ihren eigenen Gedanken flüchtend, bei Easy am Büdchen auf. Als dieser sie mit ihrer Angst konfrontiert, hat das schmerzhafte Folgen für ihn... Rufus ist frustriert, dass sein Romananfang dem Verlag ganz und gar nicht gefällt. Und dann nimmt auch noch Britta seinen Frust nicht ernst. Er schöpft durch Maltes Aufforderung, sich zu entspannen, um kreative Ideen zu generieren, kurzfristig neuen Mut. Doch als er erfährt, dass Britta ihm mit unlauteren Mitteln helfen wollte, lässt das seinen Frust neu aufleben. Rufus droht im Selbstmitleid zu versinken. Das weiß Britta jedoch entschieden zu verhindern und zwingt ihn vor den Laptop. Doch Rufus' Selbstbewusstsein ist angeknackst... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns