RTL Passion 16:20 bis 17:10 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Rosenkrieg D 2004 2016-12-08 00:40 Annika bekommt mit, wie gnadenlos hart Hendrik Britta und die Kinder voneinander fernhält. Sie bekommt Mitleid, doch als Britta sie als Komplizin für ihren Kampf gegen Hendrik gewinnen will, geht das Annika doch zu weit. Erst als Annika merkt, dass auch sie selbst Hendriks Opfer zu werden droht, wechselt sie die Seiten. Jeannettes Entlasssung steht bevor. Ilse ist traurig, ihre Freundin zu verlieren und will Jeannette mit einem Abschlussfest überraschen. Doch Jeannette hat nur noch Interesse für ihre Zukunft mit Anton und dem gemeinsamen Restaurant. Noch ahnt sie nicht, dass ihr Liebster im Hinterzimmer illegale Glücksspiele betreibt. Uschi leidet unter der schnellen und sachlichen Abwicklung ihrer Scheidung von Strauss. Um ihrem seelischen Tief zu entkommen, schluckt sie Antidepressiva. Unterdessen kommen sich Strauss und Jutta immer näher. Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Jana Becker (Andrea Burgschulte) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Karin Oehme (Trude Schiller) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Dirk Pientka Drehbuch: Uschi Hofmann, Malte Otten, Martin Wilke, Petra Bodenbach, Julius Grützke, Oliver Pankutz Musik: Karim Sebastian Elias