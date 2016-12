RTL Passion 07:15 bis 08:05 Jugendserie Anne auf Green Gables Anne in Kingsport CDN 1987 2016-12-11 01:35 Merken Aus der ungestümen, romantischen Waise Anne Shirley (Megan Follows) ist eine mutige, offenherzige und gebildete junge Lehrerin geworden. Sie nimmt eine Stellung in einem Internat in Kingsport an. Aber die kleine Stadt wird dominiert von einer reichen Familie, die es darauf anzulegen scheint, Anne das Leben absichtlich schwer zu machen. Regisseur Kevin Sullivan gelingt mit seinen Hauptdarstellern Megan Follows als Anne Shirley und Tony-Award-Preisträgerin Colleen Dewhurst als Marilla Cuthbert eine bewegende Fortsetzung der ersten Serie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Megan Follows (Anne Shirley) Colleen Dewhurst (Marilla Cuthbert) Wendy Hiller (Mrs. Margaret Harris) Frank Converse (Morgan Harris) Jonathan Crombie (Gilbert Blythe) Patricia Hamilton (Rachel Lynde) Marilyn Lightstone (Miss Muriel Stacey) Originaltitel: Anne of Green Gables Regie: Kevin Sullivan Drehbuch: James Lahti, Mairin Wilkinson

