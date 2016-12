Super RTL 22:15 bis 23:15 Dokusoap Nachbarschaftsstreit Friese vs. Menzel - Der Grenzstreit D 2011 Stereo HDTV Merken 'Unser Traum vom Eigenheim ist der absolute Alptraum!', klagen Marie-Christin B. (25) und ihr Lebensgefährte Marcell F. (30). Das Paar fühlt sich von seinen Nachbarn Astrid (33) und Stephan M. (35) schikaniert und betrogen. Und darum geht es: Erst nach dem Kauf erfährt Marcell F., dass sein Haus zum Teil auf dem Grundstück des Nachbarn steht. Was er ebenfalls nicht wusste: Familie M. hat einen Raum in seiner Haushälfte gepachtet und benutzt ihn zum Holz hacken. Auch um die Gartenaufteilung gibt es Zoff. Nach einer Absprache mit dem ehemaligen Besitzer versetzten Astrid und Stephan M. vor zehn Jahren den Zaun um 110 Quadratmeter zu ihren Gunsten. Marcell F. fühlt sich hintergangen. Inzwischen sind Marie-Christin B. und Marcell F. mit ihren Nerven am Ende. Verbissen kämpft hier jeder Nachbar um sein Recht auf Eigentum und Gartenbegrenzungen. Nun haben beide Seiten Streitschlichter Franz Obst um Hilfe gebeten. Er ist sicher: "Bei diesem Grenzstreit werden leider auch andere Grenzen überschritten! Beide Nachbarschaftsparteien machen sich das Leben zur Hölle. Doch sie können ihre Streitigkeiten erst dann lösen, wenn sie sich zusammen tun und gemeinsam an der Problembewältigung arbeiten. Ich hoffe, dass ich den zerstrittenen Nachbarn die Augen öffnen kann und wir diese verzwickte Situation gemeinsam in den Griff bekommen." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nachbarschaftsstreit