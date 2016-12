Super RTL 19:15 bis 19:45 Trickserie Weihnachtsmann & Co. KG Ein Bär für Pablo CDN, F 1997 2016-12-15 14:00 Stereo Live TV Merken Die Elfen ärgern sich über den Eisbären Balbo, der mit seiner Ungeschicklichkeit wieder einmal für Chaos in der Spielzeugfabrik gesorgt hat, und setzen ihn vor die Tür. Traurig beschließt Balbo, den Nordpol zu verlassen. Er verpackt sich selbst als Präsent und lässt sich per Post zu dem kleinen Pablo schicken, der sich einen Stoffbären gewünscht hat. Bald darauf vermissen der Weihnachtsmann und die Elfen ihren Freund Balbo und machen sich auf die Suche nach ihm... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Secret World of Santa Claus Altersempfehlung: ab 6