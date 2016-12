Super RTL 16:15 bis 16:45 Trickserie 5 Freunde - Für alle Fälle Ausflug ins Mittelalter F, GB 2008 Stereo Live TV Merken Wer hat Prinz Roland vergiftet? Gute Frage. Etliche Hobby-Detektive sind damit beschäftigt, den Täter zu finden. Auch die fünf Freunde ermitteln. Sie stecken mitten in einem Mittelalter-Krimi-Wochenende, das eigentlich nur zum Spaß veranstaltet wird. Doch dann geschieht wirklich etwas. Und schon sind die Freunde in einen echten Fall verwickelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Famous Five - On the Case Regie: Pascal Pinon, Thiery Sapyn Drehbuch: Tim Maile, Benjamin Townsend, Douglas Tuber Musik: Barnaby Legg, Keith Cox, Martin Wright Altersempfehlung: ab 6