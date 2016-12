Super RTL 13:10 bis 13:35 Trickserie Tom und Jerry Die Reise in den Süden / Tom wird Mutter / Tom und ich im schönen Frankreich USA 1940-1958 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Jerrys Freund Quacker möchte gemeinsam mit den wilden Enten gen Süden ziehen um dort den Winter zu verbringen. Jerry möchte ihn davon abhalten und erklärt ihm, dass Hausenten nicht in den Süden fliegen. Doch die kleine Ente gibt nicht auf und versucht alles um mit den Wildenten mitzuhalten. Zu allem Überfluss bekommt Tom auch noch Appetit auf Ente und macht dem kleinen Quacker das Leben zusätzlich schwer... 2. Geschichte: Als eine Ente ihren Nachwuchs ausbrütet, rollt ein Ei aus dem Nest heraus und geradewegs auf Tom zu. Als das kleine Entlein endlich schlüpft hält es Tom für seine Mutter. Ob das gut geht? 3. Geschichte: Tom, Jerry und Nibbles sind im schönen Frankreich. Jerry und Nibbles machen eine Ausbildung zum Musketier. Jerry hat sich während seiner Zeit in Frankreich in die hübsche Lillie verliebt und schreibt ihr unentwegt Liebebriefe, welche von Nibbles überbracht werden müssen. Allerdings stellt Tom sich dem armen Nibbles jedes Mal aufs Neue in den Weg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom & Jerry Altersempfehlung: ab 6