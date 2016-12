Super RTL 10:05 bis 10:35 Trickserie WunderZunderFunkelZauber Der Floh und der Professor IRL, D, DK 2002 Stereo Live TV Merken Der Professor hat einen großen Traum: Er möchte einen Fesselballon bauen wie einst sein Vater. Doch dazu fehlt ihm das nötige Geld. Also zieht er mit seiner Frau durch die Lande und versucht mit allen Mitteln, schnell reich zu werden. Doch als was auch immer er sich versucht, als Zauberer, Schlangenmensch oder Betrüger: Nichts bringt ihm wirklich Geld ein. Eines Tages trifft er einen hoch begabten Floh, der ihm zu Ruhm, Reichtum und Reisen durch die Welt verhelfen soll. Als der Professor und der Floh mitten in Afrika in eine missliche Lage geraten, hat der Professor endlich Gelegenheit, seinen Traum zu verwirklichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The FairyTaler - the Modern Classics of Hans Christian Andersen Altersempfehlung: ab 6