Super RTL 07:00 bis 07:30 Trickserie Weihnachtsmann Junior Echte Geschenke/ Die (Heavy)Metal-Oma F 2006-2007 Stereo Live TV Merken 1. Geschichte: Niklas kann es gar nicht erwarten, dass er älter wird und dann die Geschäfte vom Weihnachtsmann übernehmen kann. Und da es ihm so endlos lange erscheint, überlegt Niklas, ob ihn nicht ein Zauberstab älter zaubern könnte. Was für ein Glück, dass in der Spielzeugfabrik gerade die magischen Stäbe verpackt werden. Niklas mopst sich einen und probiert ihn erst mal am Spielzeug aus. Keine gute Idee. Plötzlich werden alle Geschenke lebendig... 2. Geschichte: Kurz vor Weihnachten erscheint Beatrice Mutter unangekündigt zu Besuch. Mit lautem Getöse fährt sie auf einem Motorrad vor. Und da Beatrice und der Weihnachtsmann gerade nicht da sind, ergreift die betagte Motorrad-Braut die Gelegenheit beim Schopfe und zaubert mit recht scheußlicher Deko Weihnachtsstimmung ins Haus. Beatrice ist entsetzt, als sie das entdeckt. Doch noch mehr Panik hat sie, dass der Weihnachtsmann auf ihr außergewöhnliches Mütterlein stoßen könnte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Santapprentice

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 357 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 117 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 117 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 117 Min.