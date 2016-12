RBB 01:30 bis 01:55 Filme Vogelfrei D 2016 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Pfadfinder haben mitten im Wald ihr Lager aufgeschlagen. In den nächsten Tagen wird hier das Symbol der Gemeinschaft gehisst: Die Stammes-Fahne. Der Außenseiter Friedemann erhält endlich eine verantwortungsvolle Position in der Pfadfindergruppe. Nun scheint er die Anerkennung, nach der er sich so lange gesehnt hat, zu bekommen. Doch der kleine Robin untergräbt mit seinen Provokationen immer wieder die Autorität von Friedemann. Als Friedemann dann auch noch während eines Geländespiels die Orientierung im Wald verliert, wendet er sich enttäuscht von der Gemeinschaft ab. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kilian Ponert (Friedemann) Anna Böttcher (Angelika) Julia Jendroßek (Sonja) Selam Tadese (Pfadfinderleiter) Emil von Schönfels (Robin) Originaltitel: Vogelfrei Regie: Henning Beckhoff Drehbuch: Victoria Schulz Kamera: Valentin Selmke Musik: Inmaculada Galiot