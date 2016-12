Kabel1 Doku 16:20 bis 17:10 Dokumentation Reisen auf eigene Gefahr Turkmenistan NL 2013 16:9 HDTV Merken Ausländische Journalisten haben es nicht leicht, nach Turkmenistan zu kommen. Nach einem Jahr ist es Tom Waes aber gelungen, die Genehmigung für einen Besuch in diesem noch so unbekannten Land zu bekommen. In Begleitung von drei Reiseführern und einer Horde Sicherheitsmänner wird Tom durch das Land gelotst. In der Hauptstadt sieht er goldene Standbilder, das größte Riesenrad der Welt und eine gigantische Schlittschuharena. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tom Waes Originaltitel: Difficult Destinations