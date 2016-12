Pro7 MAXX 04:25 bis 05:15 Dokumentation Hard Time Endstation Lucasville USA 2010 16:9 HDTV Merken Wer in Ohio gegen das Gesetz verstößt, landet in der Ross Correctional Institution - und wer sich dort nicht an die Regeln hält, der wird nach Lucasville gebracht, den Knast innerhalb des Gefängnissystems. Neuankömmlinge verbringen 23 Stunden am Tag hinter Schloss und Riegel, ohne Privilegien und ohne Bewegungsfreiheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hard Time