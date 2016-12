Pro7 MAXX 19:20 bis 19:45 Trickserie Futurama Viva Mars Vegas USA 2012 2016-12-09 14:05 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Amys Eltern betreiben ein Casino in Mars Vegas. Die Crew beschließt, einen Ausflug dorthin zu machen. Zoidberg darf nicht mit, da er arm ist und mit Geld nicht umgehen kann. Daraufhin zieht er sich traurig in seinen Müllcontainer zurück. Zu seinem Glück ist die Robo-Mafia gerade auf der Flucht vor der Polizei und versteckt ausgerechnet in seinem Container einen Sack mit einer Beute von acht Millionen Dollar. Zoidberg nimmt das Geld und macht sich auf den Weg nach Mars Vegas ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Futurama Regie: Frank Marino Drehbuch: Josh Weinstein Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 6