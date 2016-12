Pro7 MAXX 10:10 bis 10:45 Dokumentation This Wild Life - Familienleben in Afrikas Wildnis Invasion im Camp GB 2014 2016-12-10 03:00 16:9 HDTV Merken Frank bekommt einen dringenden Anruf: Einer der Elefanten, der einen Sender trägt, hat sich seit längerer Zeit nicht mehr bewegt und könnte tot sein. Saba sorgt sich indes um zwei Löwenbabys, deren Mutter sehr ausgehungert aussieht. Auch die Elefanten hungern, und einer davon entert auf der Suche nach Nahrung sogar das Camp. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: This Wild Life