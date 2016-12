BR Fernsehen 00:55 bis 01:55 Musik Heimatsound Concerts - Puts Marie aus dem Passionstheater in Oberammergau D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Konzertmitschnitte vom Heimatsound-Festival 2016 im Passionstheater Oberammergau Diesmal bei den Heimatsound Concerts: Puts Marie aus Biel in der Schweiz. Beim vierten Heimatsound-Festival im berühmten Oberammergauer Passionstheater zeigten die fünf Indie-Rocker eine ungewöhnliche Facette der eidgenössischen Musikszene. BR Fernsehen strahlt das Festivalkonzert in voller Länge aus. Ur-Bieler wie die Jungs von Puts Marie sind stolz auf ihre Heimatstadt und die Ungezähmtheit, die sie dort leben können. Seit 2002 gibt es die Band Puts Marie. Mit knapp zwanzig fuhren die Jungs seinerzeit in einem VW-Bus durch Europa, spielten Straßenmusik und verbrachten eine wilde Zeit in Mexiko. Dann zogen sie sich ein paar Jahre aus der Öffentlichkeit zurück und wurden Väter von insgesamt acht Kindern. Heute ist die Band gefragter denn je und tourt monatelang durch Frankreich und Deutschland. Puts Marie macht Musik, die sofort unter die Haut geht - zwischen Euphorie, Wut und tiefer Melancholie. Und dabei ist sie auch noch tanzbar. Der Gesang des charismatischen Sängers Max Usata wechselt zwischen Falsett, einer warmen Erzählstimme und schnellen Sprechgesangseinlagen. Im Frühjahr 2016 bekam die Band den Preis für das "IndieSuisse Album of the Year". Beim Heimatsound-Festival wurde sie für ihren unkonventionellen Sound und ihre tollen Live-Qualitäten gefeiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heimatsound Concerts