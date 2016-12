BR Fernsehen 12:00 bis 13:30 Drama Der Hochzeitswalzer D 2008 2016-12-08 02:00 Dolby Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach einem schweren Autounfall will die gefeierte Konzertpianistin Lotta Basalle ihr großes Comeback starten. Um zu alter Inspiration zurückzufinden, zieht sie sich in ein kleines Luxushotel zurück. Jedes Angebot von Entspannung und Genuss empfindet sie als hinderliche Störung. Küchenchef Sebastian Brandt sieht das allerdings völlig anders: In seinen Augen kann man kreative Kraft nur durch exzellentes Essen gewinnen. Er gibt Lotta nicht nur ihre emotionale Verbindung zur Musik zurück ... Die junge, ebenso talentierte wie eigenwillige Konzertpianistin Lotta Basalle steht vor einem großen Comeback: Drei Jahre lang hatte die gefeierte Musikerin sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem sie bei einem schweren Autounfall fast ums Leben gekommen war. Umso gespannter erwarten Musikfans und Kritiker nun ihr erstes Konzert. Aber trotz fortwährender Proben mit dem Dirigenten und Lebensgefährten Björn Larsson spürt Lotta, dass sich bei ihrem Klavierspiel jener Zauber einfach nicht mehr einstellen will - ihr Spiel wirkt angestrengt und verkrampft. Um endlich zu altem Schwung und ihrer spielerischen Inspiration zurückzufinden, beschließt Lotta, sich für die Tage vor dem Konzert in ein kleines, intimes Luxushotel im idyllischen Rheingau zurückzuziehen. Ihre dominante Mutter ist von dieser Idee alles andere als begeistert. Kaum im Hotel Rheinblick angekommen, erbittet Lotta sich für die Zeit ihres Aufenthalts absolute Ruhe - ihre Aufmerksamkeit gilt allein dem Konzertflügel in ihrer Suite. Sebastian Brandt, der charmant-dickköpfige Chef de Cuisine des Hotels, serviert ihr jeden Tag aufs Neue ein liebevoll zubereitetes Menü. Und tatsächlich gelingt es ihm ganz allmählich, die raue Schale der verbissenen Künstlerin zu durchbrechen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chiara Schoras (Lotta Basalle) Stephan Luca (Sebastian Brandt) August Zirner (Björn Larsson) Eleonore Weisgerber (Annabel Basalle) Paul Burian (Bernd Brandt) Peter Lerchbaumer (Portier Reinhardt) Oliver Brandl (Hoteldirektor Huber) Originaltitel: Der Hochzeitswalzer Regie: Andrea Katzenberger Drehbuch: Marcus Hertneck Kamera: Hermann Dunzendorfer Musik: Jochen Schmidt-Hambrock Altersempfehlung: ab 6