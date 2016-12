NDR 07:20 bis 08:10 Telenovela Rote Rosen Folge: 2329 D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Thomas hat die Abstimmung über die Schrebergartenkolonie mit der Vertrauensfrage verbunden. Hannes ist skeptisch, organisiert aber dennoch eine Gartenzwerge-Demo, wofür er auch Mathis, Kim und Patrick gewinnen kann. Thomas stimmt einer geheimen Wahl zu, er will ein aufrichtiges Signal aus dem Stadtrat. Simone frohlockt und glaubt, so sinke die Hemmschwelle für Abweichler aus der Thomas-Fraktion. Bei der Auszählung entscheidet die letzte Stimme - Merle wird die Gedanken an Benita nicht los. Als Sydney ihr zeigt, wie sie mit ihren quälenden Erinnerungen an ihren Vater umgeht, beschließt Merle, Benitas Habseligkeiten zu verbrennen. Gunter kommt dazu. Im Schein des Feuers wollen beide die Schatten der Vergangenheit endgültig hinter sich lassen. Sandra zeigt Carla die Fotos vom Shooting mit Ben und lässt durchblicken, dass sie sich durchaus von Ben angezogen fühlt. Als Ben einen Flyer mit seinem Konterfei in der Wäscherei findet, stellt er Sandra zur Rede. Aber er will ihr verzeihen, wenn sie mit ihm essen geht. Sandra lässt ihn eiskalt abblitzen, und Ben wird nicht schlau aus dieser Frau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Patrik Fichte, Patricia Frey Drehbuch: Jochen K. Franke Kamera: Wulf Sager, Ulli Köhler Musik: Tunepool

