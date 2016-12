TLC 01:25 bis 02:10 Unterhaltung Die Forensiker - Profis am Tatort Die toten Zimmermänner von Indiana USA 2010 Merken Drei Bauarbeiter werden in der Scheune eines luxuriösen Anwesens nahe Lakeville, Indiana, ermordet aufgefunden. Den Männern wurde kaltblütig in den Kopf geschossen. Wie erste Ermittlungen ergeben, sind sie unschuldige Opfer eines Verbrechens, das die Behörden vor ein Rätsel stellt. War es ein missglückter Raubüberfall, oder steckt ein wesentlich größeres Verbrechen dahinter? Der mysteriöse Mord soll mithilfe eines renommierten Forensik-Experten und eines Hundes aufgeklärt werden. Außerdem in dieser Folge von "Die Forensiker - Profis am Tatort": Die riesige Wurzel eines Mammutbaumes hilft bei der Aufklärung eines Kriminalfalles. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victor Caroli (Himself - Narrator) Ron Nowicki (Himself - Lead Crime Scene Investigator) Michael Grzegorek (Himself - Assistant Commander, Metro Homicide) Jim Clark (Himself - Investigator, Metro Homicide) Mischelle Browning (Herself - Daughter of Wayne Shumaker) Elizabeth Wictum (Herself - Director, UC Davis Veterinary Genetics Lab) John Mackiewicz (Himself - Former District Attorney, South Bend, IN) Originaltitel: Extreme Forensics Drehbuch: Consuelo Villanueva