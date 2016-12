TLC 22:00 bis 22:55 Dokumentation Mörderische Affären Brutale Wette USA 2013 Merken Der erfolgreiche Zahnarzt Norman Larzelere führt mit seiner Frau Virginia ein luxuriöses Leben in Daytona Beach, Florida. Doch Virginia will mehr als teuren Schmuck und schnelle Autos. Da Norman ihr nicht die Aufmerksamkeit gibt, die sie braucht, beginnt sich seine Frau anderweitig umzuschauen. Virginia ist nächtelang in Bars unterwegs, lernt dort etliche Männer kennen und hat viele Sexaffären. Als Norman eines Tages in seiner Praxis von einem maskierten Mann umgebracht wird, tappt die Polizei zunächst im Dunkeln. Doch die mörderischen Intrigen der trauernden Witwe bleiben nicht lange verborgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Michaels (Dr. Norman Larzelere) Teena Byrd (Dental Hygienist) Vincent De Paul (Bill Exum) Julie Victoria Hansen (Bartender) Clayton Stocker Myers (Allen) Kate Remick (Mrs. Exum) Kevin Sidenstricker (FBI Agent Powell) Originaltitel: Deadly Affairs Drehbuch: Walker Lamond