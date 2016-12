TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Mein Traum in Weiß: Randy auf Tour Los Angeles USA 2013 Merken Auf seiner Tour quer durch Amerika macht Randy Fenoli in Los Angeles Station, um Bräute von Kopf bis Fuß zu stylen. Doch in der Traumfabrik, wo man an jeder Ecke Stars und Sternchen sieht, sind die Erwartungen extrem hoch! Braut Alexandra aus Newport Beach ist eine besonders anspruchsvolle Kandidatin. Die Herausgeberin von "Modern Luxury Brides" kennt die schönsten, exklusivsten Kleider der Welt und ist dementsprechend schwer zu beeindrucken. Da die Perfektionistin trotz allem noch nie ein Modell gesehen hat, dass ihren Ansprüchen genügt, braucht sie die Unterstützung des Fashion Directors. Wird Randy es schaffen, eine Traumrobe für sie zu finden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Randy to the Rescue