TLC 16:05 bis 16:30 Dokusoap Mein Traum in Weiß Eine Frage des Stils USA 2012 Farrah möchte ihren Verlobten José heiraten, hat aber ein Problem: Sie mag generell keine Hochzeitskleider und weiß nicht, was sie vor dem Altar tragen soll. Mutter, Schwester und Brautjungfern sind als Beraterinnen mit zu Kleinfeld Bridal gekommen und diskutieren nun die Vor- und Nachteile der verschiedenen Modelle, die Farrah anprobiert. Doch der Braut gefällt nichts. Erst als Berater Randy die junge Frau in ein schlichtes Meerjungfrauenkleid aus fließendem Satin steckt, hebt sich Farrahs Laune. Schauspieler: Ronnie Rothstein (Himself) Mara Urshel (Herself) Originaltitel: Say Yes to the Dress