TLC 12:50 bis 13:45 Dokusoap Buddy sucht den Super-Konditor Tierische Torten USA 2011 Buddy Valastros Suche nach dem nächsten "Super-Konditor" geht in die nächste Runde, und der Konkurrenzkampf der Kandidaten wird immer härter. In dieser Folge müssen die Anwärter kleine Gruppen bilden und tierische Torten für den Turtleback-Zoo backen. Neben höchster Kreativität und Know-how in der Umsetzung sind auch perfektes Timing und Teamgeist gefragt. Um seinen Schützlingen die nötige Inspiration zu geben, bringt Buddy einige Überraschungsgäste in die Backstube. Originaltitel: The Next Great Baker