TLC 07:25 bis 08:10 Dokumentation Verrückt nach Katzen USA 2010 Merken Am Pacific Coast Highway dreht sich alles um Surfen - und um Katzen. Hier besucht John Fulton einen "Katzenflüsterer", der Jungvermählten hilft, ihre Stubentiger unter einem Dach zu vereinen. Außerdem lässt er sich die neuesten Katzenklo-Modelle vorführen und zeigt, was man aus dem Fell der Vierbeiner alles herstellen kann. Doch bevor er die Reise antreten kann, muss John seine eigenen Samtpfötchen unterbringen und wählt ein Katzenhotel in Burbank, das das volle Verwöhn-Programm bietet: Die Vierbeiner bewohnen Apartments mit eigenem Aquarium, bekommen jeden Abend ein Thunfisch-Betthupferl und können französisches Landhaus-Ambiente genießen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Must Love Cats

