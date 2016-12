N24 Doku 01:15 bis 02:00 Dokumentation Black Ops - Black Hawk Down GB 2014 Merken Eine Eliteeinheit der U.S. Army befindet sich im Einsatz im Bürgerkrieg in Somalia. Ihr Ziel: Die Entführung zweier Helfer eines brutalen Warlords. Die Mission der Spezialkräfte soll nicht länger als eine Stunde dauern. Doch die Operation gerät außer Kontrolle: Es kommt zum Abschuss eines "Black Hawk"-Fliegers. Eindrücklich zeigt die N24-Doku, wie die wahre Geschichte zum Kinofilm "Black Hawk Down" verlief und welche Wunden der tapferen Einsatzleute bis heute nicht verheilt sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Black Ops: Operation