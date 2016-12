N24 Doku 22:05 bis 23:10 Dokumentation Tauchfahrt ohne Rückkehr USA 2013 Merken Die "K-141 Kursk" - einst das moderne Atom-U-Boot von Russland - sank am 12. August 2000. Dabei fanden ca. 118 Crewmitglieder in der Tiefe der Barentssee einen grausamen Tod. Ein ähnliches Schicksal ereilte die drei Untersee-Kriegsschiffe Squalus, Thresher und K-19. Die Doku erzählt mithilfe von Archivmaterial und Animationen die Geschichte dieser vier mächtigen Kriegsschiffe und geht den Fragen nach: Was waren die Ursachen und welche Lehren wurden aus diesen Unglücken gezogen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lost Subs: Disaster at Sea