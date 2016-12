N24 Doku 19:30 bis 20:10 Reportage Big Boys, Big Toys - Modellbau XXL D 2009 Merken Schon fast ein Volkssport: Rund eine halbe Million Deutsche haben sich dem Modellbau verschrieben, tüfteln und basteln in jeder freien Minute an maßstabsgetreuen Nachbildungen. Die N24-Reportage zeigt die "Leistungssportler" dieser Disziplin: Freizeit-Ingenieure, die sich an extrem anspruchsvolle Projekte heranwagen. Flugzeugmodellbauer Peter Michel ist einer von ihnen. Er hat eine Boeing 747 im Maßstab 1:14 gebaut und lässt das Modell nun abheben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Big Boys, Big Toys - Modellbau XXL