Dokumentation Das Universum: Stürme der Schöpfung GB 2012 Hurrikans und Schneestürme, Blitze oder Flutwellen haben zerstörerische Kräfte. Doch diese Wetterextreme können auch treibende Kräfte für die Entstehung neuen Lebens sein. Bei der Beantwortung der Frage, ob wir allein im Universum sind, verfolgen Wissenschaftler seit Kurzem einen neuen Ansatz: Sie suchen in den Tiefen des Alls nach chaotischem Wetter. Könnte ein Megasturm wie der berühmte Rote Fleck des Jupiters der Ausgangspunkt außerirdischen Lebens sein? Originaltitel: How the Universe Works