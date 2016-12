N24 Doku 10:00 bis 11:00 Dokumentation Die Erde: Ein Planet von innen GB 2012 Merken Eine rasante Kamerafahrt nimmt uns mit auf eine ganz besondere Reise. Meter um Meter geht es durch die Erdkruste, vorbei an Fossilien und unterirdischen Höhlen. Noch tiefer im Erdinnern finden sich Kristalle, Edelsteine, Salzgebirge und schließlich - tosende Lavaströme. Wie genau der innerste Kern der Erde aussieht? Kein Mensch wird wohl je dorthin vordringen, doch die faszinierenden, wissenschaftlich gestützten Computeranimationen dürften der Wahrheit sehr nah kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Down to the Earth's Core (1)