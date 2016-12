N24 Doku 07:05 bis 07:45 Dokumentation World Wide Wetter - Elemente außer Kontrolle USA 2015 Merken Wenn die Natur verrücktspielt, werden Wetterphänomene zu einem wahren Schauspiel, wie diese Aufnahmen beweisen: Im November 2014 bahnt sich auf Hawaii ein Lavafluss des Kilauea Vulkans unaufhaltsam seinen Weg zum Dorf Pahoa. Erst im März 2015 wird der Strom für inaktiv erklärt. Im Juni 2015 gelingen einem Fotografen faszinierende Videoaufnahmen von der Formation einer Superzelle. Und 2013 wird in Afghanistan eine Militärbasis von einem gigantischen Staubsturm überrascht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Weather gone Viral

