SAT.1 Gold 13:25 bis 14:20 Serien Love Boat Topmanager Gopher USA 1979 Merken Ein Freund bietet Gopher einen Job als Manager in einer erfolgreichen Hotelkette an. Da Gopher sich nicht länger von Captain Stubing herumkommandieren lassen will, fällt ihm die Entscheidung sehr leicht: Er nimmt das Angebot an. Kann die Crew des Love Boats Gopher zum Bleiben überreden? In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gavin MacLeod (Captain Merrill Stubing) Bernie Kopell (Doctor Adam Bricker) Fred Grandy (Ship's Purser 'Gopher' Smith) Ted Lange (Bartender Isaac Washington) Lauren Tewes (Cruise Director Julie McCoy) Elaine Joyce (Melody Livingston) Melinda Naud (Maggie Walsh) Originaltitel: The Love Boat Regie: Allen Baron, Roger Duchowny Drehbuch: Ray Jessel, Sue Masters, Lan O'Kun, Natalie Schafer, John Walsh Kamera: Irving Lippman Musik: Duane Tatro