SAT.1 Gold 16:05 bis 16:55 Krimiserie Diagnose: Mord Vertrauter Mörder USA 1996 Merken Senator Bell will wiedergewählt werden. Doch seine drogenabhängige Tochter Melanie gefährdet durch ihre Auftritte sein Ansinnen. Als es wieder einmal zwischen den beiden zum Streit kommt, stürzt das Mädchen unglücklich. Bells Berater Peter Trent spritzt ihr Luft und verursacht so eine Embolie, die er als "Goldenen Schuss" türkt. Dann schafft er die Leiche in die Wohnung von Melanies Verlobtem Ryan. Dieser gerät auch zuerst unter Verdacht, doch Mark ist misstrauisch geworden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Michael Cole (Senator Thornton Bell) Saxon Trainor (Melanie Bell) John Rubinstein (Peter Trent) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Christopher Hibler Drehbuch: Steve Hattman Kamera: Frank Thackery Musik: Dick DeBenedictis Altersempfehlung: ab 6