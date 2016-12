SAT.1 Gold 09:55 bis 10:50 Familiensaga Falcon Crest Eine Ladung Sprengstoff USA 1988 2016-12-08 02:15 Merken Dan ist auf schnelles Geld aus und übernimmt dafür den Transport einer Ladung Nitroglyzerin. Allerdings weiß er nicht, dass seine Kumpels böse Absichten haben. Richard will den Club "Dreizehn" an das FBI verraten, scheitert jedoch - Rosemont war ihm einen Schritt voraus und hat sämtliche Spuren beseitigt. Außerdem hat er eine Agentin auf Richard angesetzt: Sie soll ihn töten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ana Alicia (Melissa Cumson) David Selby (Richard Channing) Jane Wyman (Angela Channing) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) Susan Sullivan (Maggie Gioberti) Brett Cullen (Dan Fixx) Margaret Ladd (Emma Channing) Originaltitel: Falcon Crest Regie: George Kaczender Drehbuch: Howard Lakin, Cynthia Darnell, Earl Hamner jr., Lisa Seidman Kamera: David Calloway Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 6