kabel eins 01:10 bis 02:30 Actionfilm John Rambo USA, D 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Immer noch lebt John Rambo in Thailand. Als ihn der Missionar Burnett bittet, seine Gruppe von Helfern für einen humanitären Einsatz ins vom Bürgerkrieg verwüstete Burma zu bringen, lehnt Rambo zunächst ab. Erst die hübsche Sarah kann ihn überzeugen. Die Missionare wollen Lebensmittel und Medikamente in ein Dorf bringen. Nach seiner Rückkehr erfährt Rambo, dass jeder Kontakt zu den Aktivisten abgebrochen ist. Es beginnt ein knallharter Überlebenskampf - und Rambo ist mittendrin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (John Rambo) Julie Benz (Sarah Miller) Paul Schulze (Michael Burnett) Matthew Marsden ("School Boy") Graham McTavish (Lewis) Rey Gallegos (Diaz) Tim Kang (En-Joo) Originaltitel: Rambo Regie: Sylvester Stallone Drehbuch: Sylvester Stallone, Art Monterastelli Kamera: Glen MacPherson Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 18