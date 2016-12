kabel eins 23:15 bis 01:05 SciFi-Film Event Horizon - Am Rande des Universums USA, GB 1997 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Man schreibt das Jahr 2040: Das Raumschiff "Event Horzion" verschwindet plötzlich im Weltall und wird erst nach sieben Jahren von einem Aufklärungstrupp wieder gefunden. Als die Mannschaft das Raumschiff betritt, scheint alles ausgestorben zu sein - keine Spur von Leben ist zu entdecken. Doch als sie immer tiefer in das Gewirr von Ebenen und Decks gelangt, macht sie eine Entdeckung, die jegliche Vorstellungskraft sprengt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laurence Fishburne (Captain Miller) Sam Neill (Dr. William Weir) Kathleen Quinlan (Peters) Joely Richardson (Starck) Richard T. Jones (Cooper) Jack Noseworthy (Justin) Jason Isaacs (D.J.) Originaltitel: Event Horizon Regie: Paul Anderson Drehbuch: Philip Eisner Kamera: Adrian Biddle Musik: Michael Kamen Altersempfehlung: ab 16