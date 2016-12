kabel eins 20:15 bis 23:15 SciFi-Film A.I. - Künstliche Intelligenz USA 2001 2016-12-08 02:35 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einer von der Hochtechnologie dominierten Zukunft sind Roboter allgegenwärtig. Sie können alles, nur nicht menschliche Gefühle entwickeln. Dafür scheint die Firma Cybertronics nun eine Lösung gefunden zu haben: David, der erste auf Liebe programmierte Roboterjunge. Doch David fühlt sich weder von seinen Adoptiveltern Henry und Monica noch von den Robotern verstanden und flüchtet sich mit seinem Teddybär in eine eigene Welt, jenseits von Mensch und Maschine ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Haley Joel Osment (David) Frances O'Connor (Monica Swinton) Sam Robards (Henry Swinton) Jake Thomas (Martin Swinton) Jude Law (Gigolo Joe) William Hurt (Prof. Hobby) Ken Leung (Syatyoo-Sama) Originaltitel: Artificial Intelligence: AI Regie: Steven Spielberg Drehbuch: Steven Spielberg, Ian Watson Kamera: Janusz Kaminski Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 12