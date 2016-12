kabel eins 16:00 bis 16:55 Krimiserie Castle Das Fenster zum Hof USA 2013 2016-12-09 10:20 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach einem Skiunfall ist Castle an den Rollstuhl gefesselt und langweilt sich allein zu Hause. Also greift er zum Fernglas. Was er von seiner Wohnung aus beobachtet, ist zunächst sehr erotisch, dann aber äußerst beunruhigend: Eine attraktive Nachbarin betrügt ihren Ehemann mit ihrem jungen Lover. Als der gehörnte Gatte davon Wind bekommt, entsorgt er den Nebenbuhler. Die Frau bleibt allerdings auch verschwunden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: Larry Shaw Drehbuch: Terri Miller, Andrew W. Marlowe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 6