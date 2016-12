kabel eins 13:00 bis 13:55 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Übernachtungsgäste USA 2004 Merken Rush muss sich mit dem Mord an einer Frau beschäftigen, die ertränkt im Teich des Luxusviertels Chestnut Hill gefunden wurde. Vor 14 Jahren wurde in demselben Teich schon einmal eine junge Frau getötet, und ihr Körper war mit den gleichen Zeichen bemalt wie der Leichnam der nun gefundenen Toten. Anscheinend handelt es sich in beiden Fällen um denselben Täter. Doch als man den Mörder der zweiten Frau findet, bestreitet dieser, etwas mit der früheren Tat zu tun zu haben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Nicholas Guest (Jason Beaudry) Fred Koehler (Neil Beaudry) Originaltitel: Cold Case Regie: Emilio Estevez Drehbuch: Liz W. Garcia Kamera: Cort Fey Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 16