SAT.1 Emotions 04:00 bis 04:45 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 42 D 2011 16:9 HDTV Markus ist wahnsinnig enttäuscht, weil Marie sich ausgerechnet Stefan anvertraut - ihn aber weiterhin meidet. Außerdem gibt er seiner Mutter die Schuld an der Krise, weil sie ihn dazu gezwungen hatte, Marie zu gestehen, dass er für Torbens Versetzung nach Afrika gesorgt hat. Obwohl er Marie nicht weiter bedrängen will, wächst seine Eifersucht Stefan gegenüber - und schließlich verliert er die Kontrolle über sich. Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, David Carreras, Christian Singh Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Stefan Krause, Mike Clayton Musik: Curt Cress