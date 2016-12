SAT.1 Emotions 21:45 bis 22:35 Krimiserie Der letzte Bulle Gefährliches Spiel D 2013 2016-12-08 01:40 16:9 HDTV Merken Carsten Wiechert liegt tot in seiner Wohnung. Er wurde in eine Glasvitrine geschleudert und erlitt einen Genickbruch. Mick und Andreas stellen schnell fest, dass Wiechert immer erst mitten in der Nacht nach Hause kam, obwohl der Gasthof, in dem er arbeitete, schon viel früher seine Pforten schließt. Bald ist klar: Der biedere Gasthof verwandelt sich des Nachts in ein illegales Casino, und das Mordopfer arbeitete hier als Croupier. Doch wer hatte ein Tatmotiv? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Michael "Mick" Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Proschat Madani (Tanja Haffner) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Robert Lohr (Ronald Meisner) Tatjana Clasing (Uschi Nowatzki) Hendrik Duryn (Bernhard Schaller) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Thomas Nennstiel Drehbuch: Stefan Scheich, Robert Dannenberg, Richard Kropf Musik: Thomas Klemm Altersempfehlung: ab 12