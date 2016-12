SAT.1 Emotions 20:15 bis 21:00 Krimiserie Der letzte Bulle Uschi, mach keinen Quatsch D 2013 2016-12-08 00:10 16:9 HDTV Merken Uschi erwacht in einer fremden Wohnung mit einem Filmriss. Neben ihr liegt ihr Vermieter Wilhelm Inck erschlagen in einer riesigen Blutlache. Mick und Andreas bleibt nichts anderes übrig, als ihre alte Freundin Uschi festzunehmen. Während ihre Kollegen an Uschis Unschuld glauben, sieht das ein ehrgeiziger junger Staatsanwalt anders: Sie war am Tatort, ist von dort geflohen und hatte hohe Mietschulden bei dem Toten. Ein potenzielles Mordmotiv ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Michael "Mick" Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Tatjana Clasing (Uschi Nowatzki) Franziska Weisz (Steffi Averdunk) Robert Lohr (Roland Meisner) Proschat Madani (Tanja Haffner) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Thomas Nennstiel Drehbuch: Arne Nolting, Richard Kropf, Jan Martin Scharf Kamera: Reiner Lauter Musik: Thomas Klemm