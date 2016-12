sixx 01:00 bis 01:40 Fantasyserie Vampire Diaries Tötet sie alle USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Damon und Enzo folgen ihrer Mission, in Raynas Auftrag die verbliebenen Vampire zu töten. Bonnies Zustand ist kritisch, das vergiftete Blut fließt durch ihre Adern und droht, sie umzubringen. In letzter Minute taucht Alexandria auf und schlägt der Sterbenden vor, ihr Leben zu retten, wenn sie im Gegenzug die Gruft, die das Böse beherbergt, öffnet. Bonnie lässt sich zunächst auf den Deal ein, doch dann wendet sich das Blatt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nina Dobrev (Elena Gilbert) Paul Wesley (Stefan Salvatore) Ian Somerhalder (Damon Salvatore) Steven R. McQueen (Jeremy Gilbert) Candice King (Caroline Forbes) Zach Roerig (Matt Donovan) Matthew Davis (Alaric Saltzman) Originaltitel: The Vampire Diaries Regie: Kellie Cyrus Drehbuch: Chad Fiveash, James Patrick Stoteraux Altersempfehlung: ab 12