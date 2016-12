kabel1 classics 21:55 bis 23:25 SciFi-Film Aeon Flux USA 2005 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Jahr 2415 hat eine verheerende Seuche den Großteil der Erdbevölkerung ausgerottet. Nur wenige Menschen verdanken ihr Überleben einem immunisierenden Medikament. Mit einer Nebenwirkung: Unfruchtbarkeit. Um den Fortbestand der Menschheit zu sichern, werden Verstorbene durch ihre Klone ersetzt. In der letzten bewohnbaren Stadt herrschen die Brüder Trevor und Oren Goodchild, Erfinder des lebensrettenden Arzneimittels, und gaukeln ihren Bürgern das perfekte Leben vor. Doch unter der Oberfläche dieser sterilen Gesellschaft verbirgt sich ein totalitärer Staat ohne individuelle Freiheit. Als Aeon Flux' Familie von den korrupten Truppen des Systems getötet wird, schwört sie Rache. Sie wird Super-Agentin der Untergrundbewegung Monicans. Eines Tages erhält Aeon von der Rebellenführerin The Handler den Auftrag ihres Lebens: Sie soll Trevor Goodchild ermorden. Doch je näher die Agentin der Erfüllung ihrer Mission kommt, umso mehr Zweifel hat sie an deren Richtigkeit. Trevor scheint überhaupt nicht der Mann zu sein, für den sie ihn gehalten hat. Aeons Weltbild gerät ins Wanken und sie selbst zwischen die Fronten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlize Theron (Aeon Flux) Marton Csokas (Trevor Goodchild) Jonny Lee Miller (Oren Goodchild) Sophie Okonedo (Sithandra) Pete Postlethwaite (Keeper) Frances McDormand (Handler) Amelia Warner (Una Flux) Originaltitel: Æon Flux Regie: Karyn Kusama Drehbuch: Phil Hay, Matt Manfredi Kamera: Stuart Dryburgh Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 12