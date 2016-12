kabel1 classics 19:25 bis 20:15 Krimiserie Mike Hammer Zwei Witwen USA 1986 Merken Ruth Bailor wendet sich an Mike Hammer: Ihr Mann ist umgekommen, aber die Gewerkschaft verweigert ihr die Auszahlung von 2.200 Dollar Altersversicherung, die ihr zweifellos zustünden. Mike nimmt sich der Sache an - und kommt einige harte Schläge und scharfe Kurven später dahinter, dass mit den Konten der Gewerkschaft etwas faul ist. Offenbar wurden illegal ungeheure Summen bewegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stacy Keach (Mike Hammer) Lindsay Bloom (Velda) Don Stroud (Captain Pat Chambers) Kent Williams (Lawrence D. Barrington) Shelley Smith (Kate Wilkins) Gary Wood (James Vernon) Julianna McCarthy (Ruth Bailer) Originaltitel: Mike Hammer Regie: Ray Danton Drehbuch: Duke Sandefur Kamera: Howard Block Musik: Doug Timm Altersempfehlung: ab 12