kabel1 classics 15:20 bis 17:00 Horrorfilm Der verbotene Schlüssel USA, D 2005 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Krankenpflegerin Caroline Ellis hat genug von ihrem Job im Hospiz und beschließt, den gelähmten Ben Deveraux zu pflegen. Der Mann wohnt in einer maroden Plantage tief in den Sümpfen Louisianas. Das soll nun auch das dauerhafte Zuhause der jungen Caroline werden. Von seiner Frau erhält sie einen Generalschlüssel für alle Räume des Hauses. Ein unheimliches Zimmer oben auf dem Dach lässt sich damit aber nicht öffnen - dort liegt das düstere Geheimnis des Hauses verborgen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Hudson (Caroline Ellis) Gena Rowlands (Violet Devereaux) John Hurt (Ben Devereaux) Peter Sarsgaard (Luke Marshall) Joy Bryant (Jill) Maxine Barnett (Mama Cynthia) Fahnlohnee R. Harris (Hallie) Originaltitel: The Skeleton Key Regie: Iain Softley Drehbuch: Ehren Kruger Kamera: Dan Mindel Musik: Edward Shearmur Altersempfehlung: ab 16